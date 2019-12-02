Нацбанк объяснил, почему дорожает газ

Мировые цены на энергоносители выросли из-за снижения буровой активности в США, продления соглашения ОПЕК+ и сезонного роста спроса из-за похолодания.

Газ в мире дорожает из-за похолодания и роста спроса depositphotos.com

Ряд факторов повлияли на рост мировых цен на газ и нефть. Почему в конце года дорожают энергоносители объясил Нациоанльный банк Украины.

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Как отмечается, в ноябре цены на нефть хоть и медленно, но росли из-за дальнейшего уменьшения буровой активности в США и ожиданий участников рынка относительно продления действия соглашения ОПЕК+ минимум до июня 2020 года.

Кроме того, цены на газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, учитывая ожидаемое резкое похолодание в конце ноября - начале декабря.

Отметим, в октябре средняя цена импортного газа для Украины составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров, что на 14,2% выше, чем в сентябре.

Напомним, в Украине снова начали расти долги по коммуналке.



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