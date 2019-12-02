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Нацбанк объяснил, почему дорожает газ

Комментариев: 3
Мировые цены на энергоносители выросли из-за снижения буровой активности в США, продления соглашения ОПЕК+ и сезонного роста спроса из-за похолодания.
Газ в мире дорожает из-за похолодания и роста спроса
Газ в мире дорожает из-за похолодания и роста спроса
depositphotos.com

Ряд факторов повлияли на рост мировых цен на газ и нефть. Почему в конце года дорожают энергоносители объясил Нациоанльный банк Украины.

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Как отмечается, в ноябре цены на нефть хоть и медленно, но росли из-за дальнейшего уменьшения буровой активности в США и ожиданий участников рынка относительно продления действия соглашения ОПЕК+ минимум до июня 2020 года.

Кроме того, цены на газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, учитывая ожидаемое резкое похолодание в конце ноября - начале декабря.

Отметим, в октябре средняя цена импортного газа для Украины составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров, что на 14,2% выше, чем в сентябре.

Напомним, в Украине снова начали расти долги по коммуналке.

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Теги: газ, цены на нефть, курс нбу, цена на газ, похолодание
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 11:45
Оценка:  0
гость
Врёте, как всегда.
Noblesse_obliger    02.12.2019, 11:25
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Нацбанк объясняет,маразм крепчает,а лечить будет уборщица!!!!
гость  (аноним)  02.12.2019, 11:13
Оценка:  +3
гость
Так ведь ПГХ заполнили под завязку дешевым газом летом и сейчас пользуются им. Почему этот газ должен дорожать? Ну пусть наценка за подъем и содержание ПГХ, но не в 2 же раза!
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