Турецкий поток в обход Украины запустят в январе

Запуск газопровода означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию.

Газопровод Турецкий поток будет запущен 8 января 2020 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Трансляцию вел телеканал NTV.

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По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле.

“Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем“, - сказал Эрдоган.

Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, сообщил ранее директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

Потери Украины составят около 500 миллионов долларов ежегодно. Подробно об этом в материале Турецкий поток прошел по дну: что теряет Украина. Россия и Турция также планируют строить вторую нитку Турецкого потока.

Напомним, Турецкий поток заполнили газом.

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