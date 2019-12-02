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Банкиры ждут дальнейшее укрепление гривны - СМИ

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На следующей неделе курс может закрепиться в районе 23,7-23,8 гривны за доллар, говорят эксперты.
Курс гривны к доллару продолжит укрепляться
Курс гривны к доллару продолжит укрепляться
Пресс-центр НБУ

Банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни, хотя и не исключают отката курса к уровням середины ноября, пишет издание Лига 30 ноября.

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Гривна продолжает бить рекорды и сейчас находится на максимуме за четыре года. К концу недели гривна на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97 за доллар. Таким дешевым доллар не был с января 2016 года.

Вполне вероятно, что и это не предел: на следующей неделе курс может закрепиться в районе 23,7-23,8 гривны, не исключают опрошенные изданием банкиры.

В пользу гривны, как и прежде, играют инвестиции иностранцев в украинский госдолг, но есть и нестандартные факторы: продажи валюты Нафтогазом, экспортная выручка и даже День благодарения, который в США отмечали в прошлый четверг.

Напомним, НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени.

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Теги: гривна, доллар, курс гривны, курс доллара к гривне
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 11:29
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гость
А аграрии которые сейчас продают урожай на экспорт подсчитывают убыткиСеяли весной по дорогому доллару...
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