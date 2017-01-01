Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов

Комментариев: 0
Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в Броварах, который был продан за 44,5 млн гривен.
В Кабмине сообщили о продаже трех гособъектов
В Кабмине сообщили о продаже трех гособъектов
пресс-служба Кабмина

В государственный бюджет передадут 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Читай также: Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий

По данным Фонда госимущества, крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.

Кроме того, за 3,5 млн гривен продали Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций. Цена продажи стартовала с 270 тысяч гривен и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций АО Украина Туристическая, который продан на 35% дороже стартовой цены.

“Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества“, - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин передал на приватизацию еще 76 госпредприятий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: приватизация, предприятие, Кабмин Украины, предприятия, продажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь