Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов
В государственный бюджет передадут 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Читай также: Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий
По данным Фонда госимущества, крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.
А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций АО Украина Туристическая, который продан на 35% дороже стартовой цены.
“Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества“, - говорится в сообщении.
Напомним, Кабмин передал на приватизацию еще 76 госпредприятий.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил