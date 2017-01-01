Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов

Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в Броварах, который был продан за 44,5 млн гривен.

В государственный бюджет передадут 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Читай также: Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий

По данным Фонда госимущества, крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.

Кроме того, за 3,5 млн гривен продали Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций. Цена продажи стартовала с 270 тысяч гривен и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций АО Украина Туристическая, который продан на 35% дороже стартовой цены.

“Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества“, - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин передал на приватизацию еще 76 госпредприятий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram