Сколько украинцев не пользуется интернетом

Во многих селах до сих пор нет возможности подключиться ко всемирной сети.

В Украине на конец 2019 года около 15% жителей не имеют возможности подключиться к интернету depositphotos.com

В Украине на конец 2019 года около 15% жителей не имеют возможности подключиться к интернету. Такие данные озвучили компании Укртелеком и Huawei.

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По данным крупнейшего фиксированного оператора, приблизительно 6,3 млн украинцев не охвачены сетями ни одного интернет-провайдера. Они проживают в 19,5 тыс сел, преимущественно маленьких.

В то же время, 84,9% населения проживает на территории, где есть возможность подключения к сети фиксированного широкополосного интернета. По методологии анализа Huawei учитывается населения каждой общины, в которой появляется хотя бы один замер теста скорости доступа к сети интернет, предоставляемой провайдерами и операторами связи.

Денис Захаренко, директор по развитию массового сегмента Укртелекома рассказал, что организация планирует развивать телекомсети, давая возможность людям пользоваться интренетом.

“У нас есть общая задача: построить телекомсети там, где их нет, приближая показатель проникновения фиксированного интернета до среднеевропейского показателя - 97%. Для этого есть наработанная система государственно-частного партнерства, где на $1 от правительства есть $1 инвестиций от бизнеса“, - заявил Денис Захаренко.

Напомним, стало известно, когда в Украине появится 5G.

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