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Сколько будут платить переселенцам в следующем году

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Для некоторых категорий переселенцев сумма выплат будет увеличена.
В 2020 году выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) меняться не будут
В 2020 году выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) меняться не будут
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В 2020 году выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) меняться не будут. Об этом заявила глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина, пишет “24 канал“.

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В целом, размер выплат в 2020 годе ну изменится. Но, если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность, — сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц, кроме случаев семей, в состав которых входят двое и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью), для них снята верхняя граница максимального размера выплат.

“Для многодетной семьи пороговое значение — 5 тысяч грн. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После чего она может быть продолжена“, — отметила Ермишина.

Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

– для пенсионеров, детей — 1 тысяча грн на человека;

– для трудоспособных лиц — 442 грн на одного человека;

– для инвалидов i группы — 130 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– для инвалидов II группы — 115 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– для инвалидов III группы — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, стало известно, как в Украине наказывают неплательщиков алиментов.

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Теги: переселенцы, выплаты, Финансовая помощь
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гость  (аноним)  02.12.2019, 12:57
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гость
А може прекратить убивать людей в ОРДЛО? Тогда они домой вернутся и платить не надо,ведь с Крыма бежала всего горсть упоротых. Хотя вряд ли...Война прибыли дает несоизмеримо больше В КАРМАНЫ властителей,а пособия копеечные выплачиваются из БЮДЖЕТА.
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