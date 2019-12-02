Как обстоит ситуация на столичном рынке первичной недвижимости — эксперт

Цены на жилье эконом-класса снизились, а в других сегментах наоборот выросли.

Стоимость киевского жилья комфорт-класса увеличилась на 3,48%. Об этом, опираясь на данные сайта ЛУН, сообщила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

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В то же время, цены на жилье эконом-класса снизились на 1,1%. На данный момент средняя цена за квадратный метр в киевских новостроях составляет 17800 грн.

Бизнес-класс наоборот стал дешевле на 0,85%. Если хотите приобрести жилье в этом сегменте, придется заплатить около 35000 грн за квадратный метр. Динамика роста цен наблюдается и в сегменте элитного жилья — в среднем цена на элитное жилье составляет 60400 грн за квадратный метр.

Такую неоднородность цен эксперт объясняет появлением интересных концепций в отдельных классах и активизацией проектов, имеющих высшее качество. Речь идет о сегментах “комфорт +“ и “бизнес +“.

“Классификация жилья уже не учитывает появления ряда новых форматов, которые, по сути, образуют новые классы между “комфортом“ и “бизнес“, а также и между “бизнес“ и “элит“, - рассказала эксперт.

Кроме этого, Виктория Берещак отметила, что в течение 2019 наблюдается постепенное перераспределение спроса, что существенно сказывается на ценах.

“В течение года объекты эконом-класса потеряли существенную долю потенциальных покупателей: по разным оценкам падение спроса в этом классе составляет от 10% до 20%. Зато покупатели все больше интересуются объектами комфорт и бизнес-класса. Конечно, это находит свое отражение в ценовой политике компаний“, - подчеркнула она.



Эксперт считает, что перераспределение спроса продолжится и в 2020 году.

“В следующем году эконом-жилье, вероятно, потеряет еще 15-20% спроса. Зато заинтересованность покупателей в качественном жилье промежуточных категорий “эконом +“ и “бизнес +“ может вырасти на 15% и 5% соответственно“, - рассказала Виктория Берещак.

Эксперт подчеркнула, что в последнее время украинцы стали менее активно приобретать жилье. В частности, это связанно и с укреплением гривны. Виктория обратила внимание на то, что в условиях непонятного поведения гривны по отношению к доллару, когда все эксперты предсказывают резкий инфляционный скачок, потенциальный покупатель пока аккумулирует сбережения в валюте, не спеша инвестировать в первичный рынок.

Напомним, стало известно, как изменились цены на жилье в Украине за полгода.

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