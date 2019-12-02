В каких случаях украинцы могут не платить за коммуналку

Если вам предоставляют некачественные коммунальные услуги, то вы имеете право их не оплачивать.

Если вам предоставляют некачественные коммунальные услуги, то вы имеете право их не оплачивать depositphotos.com

С наступлением зимы украинцы начинают сталкиваться с проблемой, когда коммунальщики не предоставляют качественные услуги. Куда можно жаловаться, как экономить на коммуналке разбирался Obozrevatel.

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Кто предоставляет коммунальные услуги

С мая 2019 года ЖЭКи ушли в прошлое. В Украине начал действовать закон о жилищно-коммунальных услугах. Отныне соглашения с коммунальщиками заключают собственник, управляющий дома или представитель ОСМД (на выбор жильцов дома).

Некачественные коммунальные услуги

Когда речь идет о некачественно предоставленных коммунальных услугах, то мы не говорим о субъективном мнении каждого. Все нормы прописаны в законе.

Отопление

Согласно закону, температура в квартире на время отопительного сезона должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых не меньше 20-ти. Если ваш градусник показывает температуру ниже этих показателей, вы имеете право требовать перерасчет.

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За каждый недополученный градус тепла вы имеете право получить 5% скидки на тариф. Если у вас в квартире вообще, например, 12 градусов, вы и вовсе можете не платить коммунальщикам, так как услуги явно предоставлены некачественно.

Холодная и горячая вода

По закону колебание температуры горячей воды допускается в пределах 50-75 градусов. Если температура ниже крайнего показателя, тариф рассчитывается по следующей схеме:

Температура воды 45-49 градусов – 90% тарифа;

Температура 40-44 градусов – 70% от тарифа;

Температура 40 градусов и ниже считается холодной и оплачивается по соответствующему тарифу.

По поводу отключение воды, есть отдельные правила. Коммунальщики имеют право отключать воду максимум на 6 часов в сутки. Но таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывов больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

Содержание домов и придомовых территорий

В услуги ЖКХ по содержанию дома и придомовой территории входит 17 различных услуг, среди которых: вывоз мусора, уборка лестничных клеток, освещение, работа лифтов, полив клумб и газонов и многое другое.

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В том случае, если услуга не предоставляется или предоставляется не в полном объеме, вы можете за нее или не платить вовсе, или требовать частичного возмещения.

Куда жаловаться

Обращаться нужно к поставщику услуг. Может это сделать любой жилец многоквартирного дома или управитель. Для этого нужно написать обращение, в котором необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания.

Поставщик услуг обязан зарегистрировать жалобу, и в случае необходимости проверки качества исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

После проверки заполняется акт-претензия, с указанием даты и времени ее проведения, где нужно указать информацию о том, в чем заключалась проблема.

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