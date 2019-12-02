Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В каких случаях украинцы могут не платить за коммуналку

Комментариев: 1
Если вам предоставляют некачественные коммунальные услуги, то вы имеете право их не оплачивать.
Если вам предоставляют некачественные коммунальные услуги, то вы имеете право их не оплачивать
Если вам предоставляют некачественные коммунальные услуги, то вы имеете право их не оплачивать
depositphotos.com

С наступлением зимы украинцы начинают сталкиваться с проблемой, когда коммунальщики не предоставляют качественные услуги. Куда можно жаловаться, как экономить на коммуналке разбирался Obozrevatel.

Читай также: Каких новшеств ждать украинцам в декабре

Кто предоставляет коммунальные услуги

С мая 2019 года ЖЭКи ушли в прошлое. В Украине начал действовать закон о жилищно-коммунальных услугах. Отныне соглашения с коммунальщиками заключают собственник, управляющий дома или представитель ОСМД (на выбор жильцов дома).

Некачественные коммунальные услуги

Когда речь идет о некачественно предоставленных коммунальных услугах, то мы не говорим о субъективном мнении каждого. Все нормы прописаны в законе.

Отопление

Согласно закону, температура в квартире на время отопительного сезона должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых не меньше 20-ти. Если ваш градусник показывает температуру ниже этих показателей, вы имеете право требовать перерасчет.

Читай также: В Украине снова начали расти долги по коммуналке

За каждый недополученный градус тепла вы имеете право получить 5% скидки на тариф. Если у вас в квартире вообще, например, 12 градусов, вы и вовсе можете не платить коммунальщикам, так как услуги явно предоставлены некачественно.

Холодная и горячая вода

По закону колебание температуры горячей воды допускается в пределах 50-75 градусов. Если температура ниже крайнего показателя, тариф рассчитывается по следующей схеме:

  • Температура воды 45-49 градусов – 90% тарифа;

  • Температура 40-44 градусов – 70% от тарифа;

  • Температура 40 градусов и ниже считается холодной и оплачивается по соответствующему тарифу.

По поводу отключение воды, есть отдельные правила. Коммунальщики имеют право отключать воду максимум на 6 часов в сутки. Но таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывов больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

Содержание домов и придомовых территорий

В услуги ЖКХ по содержанию дома и придомовой территории входит 17 различных услуг, среди которых: вывоз мусора, уборка лестничных клеток, освещение, работа лифтов, полив клумб и газонов и многое другое.

Читай также: 14% украинцев тратят на коммуналку больше половины дохода

В том случае, если услуга не предоставляется или предоставляется не в полном объеме, вы можете за нее или не платить вовсе, или требовать частичного возмещения.

Куда жаловаться

Обращаться нужно к поставщику услуг. Может это сделать любой жилец многоквартирного дома или управитель. Для этого нужно написать обращение, в котором необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания.

Поставщик услуг обязан зарегистрировать жалобу, и в случае необходимости проверки качества исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

После проверки заполняется акт-претензия, с указанием даты и времени ее проведения, где нужно указать информацию о том, в чем заключалась проблема.

Напомним, Нацбанк объяснил, почему дорожает газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: коммуналка, некачественные коммунальные услуги, отопление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.12.2019, 13:50
Оценка:  0
гость
Да хоть в спортлото жалуйся, не платят только чинуши,богатеи-скупердяи,и умершие(и то са наследников сдерут)...так то малята, получили скидки единицы-и то на юристов и адвокатов больше потратили.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь