На встрече в "Нормандском формате" будут обсуждать газовый договор с РФ — Зеленский

Президент отметил, что Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

Не исключено, что транзит газа также будет рассматривается в "нормандском формате" depositphotos.com

В рамках встречи в “Нормандском формате“ 9 декабря планируется обсуждение вопроса о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, пишет “Интерфакс-Украина“.

“Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что “Северный поток - 2“ не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований“, - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что во время телефонного разговора с ним президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

“Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в “нормандском формате“, - сказал он.

Напомним, Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2.

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