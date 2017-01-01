Поставки газа из РФ будут зависеть от компенсации Газпромом по арбитражам – Оржель

Украина возобновит переговоры с РФ только в случае погашения всех долгов.

Газпром обязан компенсировать долг Украине согласно решению Стокгольмского арбитража. Только после этого возможно продолжение переговоров по заключению нового контракта о транзите газа через Украину. Такого мнения придерживается глава Минэкоэнерго Алексей Оржель, пишет Интерфакс-Украина.

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Также, возможно, Украина возобновит переговоры с РФ по прямым поставкам газа. Но лишь в том случае, если Газпром погасит все существующие долги.

“Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов“, – заявил он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было “никаких технических проблем“ или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Также чиновник акцентировал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Напомним, Украина может возобновить поставки газа из РФ.



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