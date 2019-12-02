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Кабмин будет платить учителям по новой схеме

Комментариев: 4
Гончарук предложил ввести систему "деньги идут за школьником".
Кабмин предлагает ввести систему "деньги идут за школьником"
Кабмин предлагает ввести систему "деньги идут за школьником"
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил ввести новую схему оплаты труда учителей. Об этом сообщает osvita.ua.

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Новая система предполагает, что количество учеников в школе будет непосредственно влиять на размер окладов учителей.

«Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей”, – отметил Гончарук.

В Кабмине считают, что новая система поможет справедливо оплачивать труд учителя.

Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.

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Теги: Гончарук, зарплата учителей, учитель
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Комментариев (4)
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Евроскептик    02.12.2019, 16:20
Оценка:  +1
Евроскептик
Вы совсем уДоды?а за рабочее время,за стаж,за допнагрузки не?Напихают по 60 человек в классы и кайфуйте?!
гость  (аноним)  02.12.2019, 15:38
Оценка:  +3
гость
В первую очередь вымрут малокомплектные сельские школы - молодые семьи переедут в города. Освободившиеся пахотные земли можно будет продать агрокорпорациям с наемными вахтовыми с/х работниками.
гость  (аноним)  02.12.2019, 15:22
Оценка:  +2
гость
А можно платить "без схем". Уже Супрун схему придумала, что пока скорая приедет, пациент умрет. В Европе и США по вызову выезжают сразу, а потом уже выясняют, нужны ли "другие специалисты".
Сливной_Бачок    02.12.2019, 15:40
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Ага, а потом в США приходит счет за эту скорую. Гуглом только русские бараны пользоваться не умеют. Пиши исчо про скорую в США.
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