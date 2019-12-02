Кабмин будет платить учителям по новой схеме

Гончарук предложил ввести систему "деньги идут за школьником".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил ввести новую схему оплаты труда учителей. Об этом сообщает osvita.ua.

Читай также: Сколько Минфин тратит на студентов по госзаказу

Новая система предполагает, что количество учеников в школе будет непосредственно влиять на размер окладов учителей.

«Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей”, – отметил Гончарук.

В Кабмине считают, что новая система поможет справедливо оплачивать труд учителя.

Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram