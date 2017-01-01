Кабмин начинает финансировать стартапы

Пока бюджет фонда составляет 440 миллионов гривен, 40 из которых предназначены на этот год.

На финансирование Украинского фонда стартапов выделено 440 миллионов гривен, начался прием заявок. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, фонд будет финансировать бизнес-проекты на начальных стадиях их развития, а именно pre-seed и seed.

“Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. Следующий по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год“, - добавил он.

Основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

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По словам Гончарука, первый Pitch-event, по результатам которого будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца года.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что фонд будет максимально далек от государства.

“Государство должно заниматься политикой, а администрированием должны заниматься люди, которые сделают результат без бюрократии. Лучшим результатом фонда будет количество команд, получающих финансирование, которые смогу стать успешными коммерческими компаниями“, - заявила Маркарова.

Отметим, о создании фонда стало известно еще в июле при Кабмине Владимира Гройсмана.

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