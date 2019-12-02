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Украинцы дали право Зеленскому открыть рынок земли - Стефанчук

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Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что украинцы, проголосовав за Зеленского, уже дали согласие на снятие моратория на продажу земли.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
wikipedia.org

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук отметил, что именно избиратели Украины дали право президенту Владимиру Зеленскому вводить рынок земли в Украине. Об этом пишет Униан.

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Чиновник отметил, что в предвыборной программе президента был пункт об открытии рынка земли.

“Учитывая, что 73% граждан, которые приняли участие в голосовании и поддержали программу Владимира Зеленского, в принципе мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта бесспорно ему был предоставлен“, - заявил Стефанчук.

Чиновник считает, что именно поэтому нет необходимости в проведении референдума.

В то же время добавил, что референдум нужен в вопросе о возможности продажи земли иностранным гражданам.

Напомним, в закон об открытии рынка земли внесут изменения.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, Стефанчук
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Diderot    02.12.2019, 17:54
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Diderot
В предвыборной компании Зеленского ни слова не было про продажу земли. Референдум нужен не в вопросе о возможности продажи земли иностранным гражданам а ВОПРОСЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ В ПРИНЦИПЕ. Власть ни когда не проведет референдум, потому что знает исход-это твердое НЕТ.
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