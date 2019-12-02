Украинцы дали право Зеленскому открыть рынок земли - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что украинцы, проголосовав за Зеленского, уже дали согласие на снятие моратория на продажу земли.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук отметил, что именно избиратели Украины дали право президенту Владимиру Зеленскому вводить рынок земли в Украине. Об этом пишет Униан.

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Чиновник отметил, что в предвыборной программе президента был пункт об открытии рынка земли.

“Учитывая, что 73% граждан, которые приняли участие в голосовании и поддержали программу Владимира Зеленского, в принципе мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта бесспорно ему был предоставлен“, - заявил Стефанчук.

Чиновник считает, что именно поэтому нет необходимости в проведении референдума.

В то же время добавил, что референдум нужен в вопросе о возможности продажи земли иностранным гражданам.

Напомним, в закон об открытии рынка земли внесут изменения.

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