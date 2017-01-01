Экономисты рассказали, стали ли украинцы богаче

А также просчитали, будут ли расти у украинцев зарплаты.

Экономисты рассказали, будут ли расти зарплаты в ближайшее время depositphotos.com

Зарплаты украинцев растут, но медленнее, чем несколько месяцев назад. Экономисты рассказали, будут ли расти зарплаты в ближайшее время, пишет Сегодня.

Читай также: Милованов рассказал, где в Украине наивысший уровень занятости

В основном, экономисты настроены положительно и считают, что рост зарплат в Украине продолжится. Связанно это с ростом трудовой миграции — все больше украинцев хотят ехать на заработки за границу. Хотя, как правило, осенью уезжает меньше людей, чем весной или летом.

Бюджетников в декабре ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов.

Но экономисты отмечают, что более корректно сравнивать не абсолютные зарплаты, а с учетом их покупательной способности. В долларовом эквиваленте украинцы, в среднем, зарабатывают около 440 доллров.

“Увы, цены выросли за шесть лет не на 3,5%, а вполовину, прежде всего на коммуналку, что коснулось всех слоев населения, и на продукты, но преимущественно на доступные небогатым: это молокопродукты, крупы, картофель, овощи, яблоки, – подсчитал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Если шесть лет назад все это стоило на 30-50% дешевле, чем, например, в Польше, то теперь у поляков цены уже ниже, чем у нас“.

Именно поэтому мы и не ощущаем улучшения. По словам Пендзина, уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тыс грн, а таких всего один работник из шести. У остальных уровень жизни наоборот понизился. Расслоение украинского общества по уровню доходов увеличилось. Эксперты считают, что такая динамика продолжится и в будущем.

Напомним, Кабмин будет платить учителям по новой схеме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram