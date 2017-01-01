В Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса

Если запуск программы пройдет успешно, то каждая ОТГ, которая примет участие в программе, сможет ежегодно получать дополнительно около 75 тыс грн налогов в бюджет.

Стартовала всеукраинская программа финансирования малого и среднего бизнеса в объединенных территориальных общинах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании “ЭСКА Капитал“.

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Эксперты прогнозируют, что если запуск программы пройдет успешно, то каждая ОТГ, которая примет участие в программе, сможет ежегодно получать дополнительно около 75 тыс грн налогов в бюджет — около 75 млн грн для всей Украины в течение пяти лет.

Новая программа нацелена на помощь в развитии малого и среднего бизнеса в регионах.

Согласно ей предприниматели могут получить финансирование в размере от 50 до 150 тыс грн. Деньги предоставляются на развитие бизнеса, приобретение техники или оборудования, развитие животноводства. В течение программы планируется развитие от 5 предприятий в каждой общине каждый год.



Принять участие в программе могут нынешние или будущие предприниматели, а также члены общины, которые производят продукты для своего ближайшего окружения, но не знают как создать свое предприятие и масштабировать собственное дело.



Стоит отметить, что в Украине на сегодня существует 996 ОТГ.

“Работая в других странах Европы, мы имели возможность увидеть, что там подобные программы по развитию микро и малого бизнеса в регионах работают давно и достаточно эффективно. Для Украины этот опыт сейчас является чрезвычайно актуальным, поэтому мы приняли решение запустить такой проект. Первый пилотный конкурс проводится в Барышевской общине, по нашему мнению имеет значительный потенциал для развития. Эта ОТГ - одна из крупнейших в Киевской области. Она имеет большой земельный фонд и активных граждан“, - рассказывает Антон Дядюра, управляющий партнер “ЭСКА Капитал“.

Исполнительный директор “ЭСКА Капитал“ Александр Буковинский отмечает, что в результате кризиса 2014-2016 годов многие украинцы начали заниматься бизнесом. Люди организовывают производства молочных продуктов, создают пекарни и кондитерские, выращивают и поставляют овощи и фрукты на рынки.

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Но малый бизнес часто прекращает развитие из-за финансовых проблем. Программа поможет предприятиям развиваться.

Кроме финансовой помощи, предполагается также запуск консультация для предпринимателей.

Напомним, стало известно, с какими проблемами сталкиваются предприниматели в Украине.

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