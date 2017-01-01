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Госбюджет-2019 недовыполнен на 56 миллиардов

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По сравнению с прошлым годом доходы бюджета выросли на 56 миллиарда гривен, но бюджет недовыполнен почти на 6%.
"Дыра" в госбюджете-2019 увеличивается
"Дыра" в госбюджете-2019 увеличивается
depositphotos.com

За 11 месяцев 2019 года доходы госбюджета составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Казначейской службы.

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Таким образом, в январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1%.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 6,7% или на 56 483,9 млн грн.

В частности, в ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 8,6%, или на 8,3 млрд гривен.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 88,830 млрд гривен при плане в 97,169 млрд гривен.

Поступления в ноябре были на 7,3% или на 7 018,4 млн грн меньше, чем в ноябре 2018 года.

Доходы общего фонда госбюджета в ноябре составили 80,210 млрд гривен при плане 86,297 млрд гривен, спецфонда – 8,620 млрд гривен при плане в 10,871 млрд гривен.

Напомним, Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады.

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Теги: бюджет, доходы, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Госказначейство
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