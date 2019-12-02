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В Украине сокращается количество безработных

Комментариев: 2
Количество безработного населения снизилось на 50,2 тыс человек.
Количество безработных в Украине сокращается
Количество безработных в Украине сокращается
depositphotos.com

Количество безработных в Украине сокращается. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

“Количество безработного населения в возрасте от 15 до 70 лет по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 50,2 тыс человек до 1,53 млн человек, тогда как к концу 2018 года составляло почти 1,58 млн человек“, – написал министр на странице в соцсети Facebook.

Милованов добавил, что в 2014 году число безработных в стране составляло 1,85 млн человек.

В прошлом году, как отметил министр, уровень безработицы в Украине достигал 8,8%. Это вдвое меньше, чем в Греции, однако выше, чем в Польше, где показатель – 3,9%.

Напомним, экономисты рассказали, стали ли украинцы богаче.

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Теги: безработица, рынок труда, Милованов
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Комментариев (2)
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Евроскептик    02.12.2019, 19:14
Оценка:  0
Евроскептик
Мрут или за границу на заработки? Не позорились бы вашей статистикой.Это не ваша победа,это ваш провал!
гость  (аноним)  02.12.2019, 19:10
Оценка:  +1
гость
Дохнут людишки-то....
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