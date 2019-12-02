В Украине сокращается количество безработных

Количество безработного населения снизилось на 50,2 тыс человек.

Количество безработных в Украине сокращается. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

“Количество безработного населения в возрасте от 15 до 70 лет по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 50,2 тыс человек до 1,53 млн человек, тогда как к концу 2018 года составляло почти 1,58 млн человек“, – написал министр на странице в соцсети Facebook.

Милованов добавил, что в 2014 году число безработных в стране составляло 1,85 млн человек.

В прошлом году, как отметил министр, уровень безработицы в Украине достигал 8,8%. Это вдвое меньше, чем в Греции, однако выше, чем в Польше, где показатель – 3,9%.

Напомним, экономисты рассказали, стали ли украинцы богаче.



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