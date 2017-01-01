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Курс валют на 3 декабря: гривна обновила четырехлетний максимум

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на четыре копейки – до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке снизился на три копейки – до 23,93 гривен за доллар.
Нацбанк снова укрепил гривну
Нацбанк снова укрепил гривну
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 3 декабря, укрепил курс гривны на полторы копейки – до 23,95 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 2 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря – 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2395,7354 гривны (-1,4922);

– 100 евро – 2640,8191 гривны (+8,1837).

В первый рабочий недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на четыре копейки – до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке упал на три копейки – до 23,93 гривен за доллар.

Напомним, эксперты прогнозируют, что курс доллара будет падать.

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Теги: гривна, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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