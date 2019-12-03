Внешняя торговля Украины ушла в минус на $10 млрд

За январь-октябрь текущего года дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос на 3,3% до 9,947 млрд долларов.

Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7%. depositphotos.com

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-октябрь 2019 года составил 9,947 миллиарда долларов. Это на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – в 1,5 раза, до 1,323 млрд долл.

Ранее были звучены объемы торговли Украины с Россией. В мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции.

Напомним, инвестиции в Украину выросли на 1,8 млрд долларов.

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