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Внешняя торговля Украины ушла в минус на $10 млрд

Комментариев: 5
За январь-октябрь текущего года дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос на 3,3% до 9,947 млрд долларов.
Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7%.
Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7%.
depositphotos.com

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-октябрь 2019 года составил 9,947 миллиарда долларов. Это на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – в 1,5 раза, до 1,323 млрд долл.

Ранее были звучены объемы торговли Украины с Россией. В мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции.

Напомним, инвестиции в Украину выросли на 1,8 млрд долларов.

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Теги: Украина, торговля, дефицит, Импорт, экономика Украины, украинская экономика
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Комментариев (5)
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BROKER666    03.12.2019, 12:03
Оценка:  +2
BROKER666
долбойопы, опустили доллар ниже плинтуса и ещё хотят положительное сальдо...
гость  (аноним)  03.12.2019, 11:45
Оценка:  +3
гость
Пока дебилы будут у власти, а они у власти с 14 года, до тех пор отрицательное сальдо во всех сферах жизни украинцев будет только наростать! И поделом украинскому народу, который не может отличить мух от котлет!
VVTF2wtf_uebok    03.12.2019, 11:40
Оценка:  -2
VVTF2wtf_uebok
Ничего себе, а на Уркаине ещё и внешняя торговля есть, это наверное торговля галицайскими мытелями унитазов))))
nelci    03.12.2019, 11:38
Оценка:  +1
nelci
Главное не дефицит, главное, что мы еще можем позволить без обвала экономики еще ввести некоторое число санкций
Pivkov3    03.12.2019, 11:57
Оценка:  -1
Pivkov3
кастрюлю сними
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