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Зарплаты выросли на 18%: Почему мы не стали жить лучше

Комментариев: 3
Зарплаты выросли в гривне, но с инвалютой ситуация обстоит совершенно иначе.
Люди убеждены, что вместе с зарплатами выросли и цены на продукты
Люди убеждены, что вместе с зарплатами выросли и цены на продукты
depositphotos.com

В Кабмине утверждают, что зарплаты украинцев выросли на 18%, если сравнивать с 2013 годом. Но изменилась ли жизнь украинцев в лучшую сторону, выясняли журналисты ТСН.

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Рост средней зарплаты означает, что сегодня среднестатистический украинец может себе позволить купить на 18% больше, чем раньше. Такого мнения придерживается министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

Но украинцы с этим не согласны. Люди убеждены, что вместе с зарплатами выросли и цены на продукты.

Да, в гривне зарплаты действительно выросли существенно: если в 2013 году средняя зарплата составляла 3 283 гривны, то в 2019 — 10 727 гривен. Но если пересчитать в доллары, то разница едва заметна: в 2013 — 411 долларов, в 2019 — 433 доллара.

Если говорить о продуктах, то в 2013 году средней зарплаты хватало на 7 потребительских корзин. В 2019 — на 6.

Кроме того, растут у украинцев и коммунальные расходы. Зарплаты в гривне выросли в 3,2 раза, а коммуналка — в 5,5 раз.

Улучшить ситуацию должна трудовая реформа. Но пока неизвестно, насколько сильными будут изменения и почувствуют ли их обычные украинцы.

Напомним, экономисты рассказали, стали ли украинцы богаче.

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Теги: зарплаты, рост заработной платы, рост цен на продукты, Кабмин, трудовая реформа
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Комментариев (3)
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lusyika    03.12.2019, 11:57
Оценка:  0
lusyika
У кого виосли??? У слуг УРОДА???? Тому ми і не відчуваєм, бо ми до них ніякого відношення не маєм!
Avenger_    03.12.2019, 11:43
Оценка:  +2
Avenger_
потому что важен не рост зарплат, а рост зарплат по отношению к росту цен.
BROKER666    03.12.2019, 11:06
Оценка:  +4
BROKER666
таких лузеров в кабмине даже при проФФесоре не было
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