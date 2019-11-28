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Горбачев снялся в рекламе пиццы

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За это бывшему лидеру ЦК КПСС заплатили около 1 млн долларов.
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
wikipedia.org

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы. За это ему заплатили около 1 млн долларов, пишет издание The Foreign Policy.

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Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, организовала масштабную рекламную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом решили сделать Горбачева.

Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы
Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы
facebook.com


Бывший лидер СССР долго колебался, но решил согласиться сниматься на своих условиях: в частности, наотрез отказался есть в кадре пиццу.

“Как бывший лидер я просто не могу на это пойти“, - заявил Горбачев.

Вместе с Горбачевым в рекламе снялась и его внучка. Сколько Горбачеву заплатили за участие в рекламе точно не известно. Однко авторы статьи предполагают, что бывший лидер ЦК КПСС получил около 1 млн долларов.

Напомним, в Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети.

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Теги: Горбачев, реклама, пицца
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