Реальная цена на продукты выше, чем говорят в Госстате

Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала рынок.

С января по октябрь включительно социальная корзина подорожала на 73,1 грн или на 5,9%, – с 1233 грн до 1306,1 грн. Об этом директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал в Facebook.

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По данным официальной статистики социальные продукты выросли в цене на 4,7%, с 1193,6 грн до 1249,8 грн.

Как рассказал Дорошенко, больше всего на украинском рынке подорожали картофель, яблоки и гречка. Потеряли в цене, в частности, яйца, свекла, лук и капуста.

Хлеб

Ржаной хлеб, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, подорожал с начала года на 14,7%, а по данным статистики — на 12,6%.



Пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 14,5%, а по государственным данным - на 10,3%.



Молочные продукты

Сливочное масло, по данным Ассоциации, подорожало на 9,4%, по данным государства — 7,2%.

Сметана стала дороже на 9,2% по параллельным исследованием, и на 6,9% - по данным Госкомстата.

Молоко: по данным Ассоциации + 7,5%, по статистике + 5,9%.

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Мягкий сыр покупаем дороже на 4,6% по данным поставщиков торговых сетей, и на 5,5% - по государственным данным.



Мясные продукты, рыба и куриные яйца



Тушка куриная стала дороже на 10,2% по подсчетам Ассоциации поставщиков торговых сетей, и на 7,4% по статистике государства.



Мороженая рыба за десять месяцев выросла в цене, по данным Ассоциации, на 10%, и по данным госстатистики - на 8%.



Свинина стала для нас дороже по неофициальным данным на 6,2%, по официальной статистике - на 6%.



Куриные яйца: по данным Ассоциации за десять месяцев подешевели на 12,6%, а по госстатистике стоимость упала на 16,7%.

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Овощи и фрукты



Картофель, который удивил всех украинцев своей стоимостью в этом году, по данным поставщиков торговых сетей, подорожал на 90,2%, а по данным госстатистики - на 91,3%.



Овощи борщового набора с начала года подешевели.



А вот сахар стал дороже на 7,3% по данным поставщиков торговых сетей и на 5,7% по государственным данным.

Напомним, Украина планирует отказаться от регулирования цен на алкоголь.

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