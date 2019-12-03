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Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло

Комментариев: 3
Президент обещает, что следующей зимой будем платить в два раза меньше.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на теплоснабжение для населения в два раза со следующей зимы. Об президент сообщил на станице в Facebook.

“Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства“, — заявил Зеленский в видеообращении.

Президент добавил, что на прошлой неделе он провел встречу с правительством, во время которой обсуждали вопросы снижения тарифов на отопление для украинцев уже этой зимой. Работа над этим еще продолжается.

Напомним, стало известно, сколько потратил Зеленский на официальные визиты.

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Теги: Зеленский, тарифы на коммуналку, коммунальные услуги
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.12.2019, 13:39
Оценка:  0
гость
А этой зимой слабо??? У вас же "монорада". Любой закон принять можете. А если закон "о снижении тарифов", все остальные тоже поддержат. Но это все бла-бла-бла. Рейтинг очень сильно упал, надо новую "жуйку" подкинуть.
гость  (аноним)  03.12.2019, 13:15
Оценка:  +1
гость
ПреЗЕ дент вообще много обещал... и войну на Донбассе прекратить, и экономику поднять (не за счет распродажи земли)... Лучше бы он на пианоне играл неруками
BROKER666    03.12.2019, 13:05
Оценка:  0
BROKER666
обещать - не значит жениться
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