Газ в Европе дорожает рекордными темпами

На прошлой неделе цена газа в Европе подскочила на рекордные 4,3%, но на этой начала стабилизироваться.

На прошлой неделе стоимость газа на европейских хабах увеличились на 4,3%, что является рекордным показателем за семь месяцев, сообщает Украинская энергетическая биржа.

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Отмечается, что рост цен на газ на европейском рынке обусловлен прогнозами похолодания в начале декабря, а также перебоями в поставках из Норвегии из-за внеплановых отключений на некоторых месторождениях.

Кроме того, одной из главных причин подорожания называется то, что Европа увеличила потребление газа на 20% по сравнению с прошлым годом. Потребление газа увеличилось, особенно в производстве электроэнергии. Выработка электроэнергии на газовом топливе стала более конкурентоспособной.

“Хранилища газа в 2019 году в ЕС были заполнении на 73% от всего объема, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Это было запланировано ЕС, так как между Украиной и Россией в 2019 году истекает срок контракта ГТС, и остается открытый вопрос о продлении нового контракта на транспортировку газа европейским потребителям, тарифов на транзит газа и объемов“, - говорится в сообщении УЭБ.

Аналитики отмечают, что, прогнозируя ожидаемую стоимость газа, участники торгов на УЭБ всегда ориентируются на тенденции на европейских хабах и ожидании внутреннего рынка.

“Первая неделя декабря начинается со снижения цен на хабах до уровня начала предыдущей недели, поэтому на внутреннем рынке мы ожидаем стабилизации цен“, - отметили в УЭБ.

Напомним, Нацбанк объяснил, почему дорожает газ.

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