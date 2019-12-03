Газ в Европе дорожает рекордными темпами
На прошлой неделе стоимость газа на европейских хабах увеличились на 4,3%, что является рекордным показателем за семь месяцев, сообщает Украинская энергетическая биржа.
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Кроме того, одной из главных причин подорожания называется то, что Европа увеличила потребление газа на 20% по сравнению с прошлым годом. Потребление газа увеличилось, особенно в производстве электроэнергии. Выработка электроэнергии на газовом топливе стала более конкурентоспособной.
“Хранилища газа в 2019 году в ЕС были заполнении на 73% от всего объема, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Это было запланировано ЕС, так как между Украиной и Россией в 2019 году истекает срок контракта ГТС, и остается открытый вопрос о продлении нового контракта на транспортировку газа европейским потребителям, тарифов на транзит газа и объемов“, - говорится в сообщении УЭБ.
“Первая неделя декабря начинается со снижения цен на хабах до уровня начала предыдущей недели, поэтому на внутреннем рынке мы ожидаем стабилизации цен“, - отметили в УЭБ.
Напомним, Нацбанк объяснил, почему дорожает газ.
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