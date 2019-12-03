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Газ в Европе дорожает рекордными темпами

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На прошлой неделе цена газа в Европе подскочила на рекордные 4,3%, но на этой начала стабилизироваться.
Газ в мире дорожает из-за роста потребления и похолодания
Газ в мире дорожает из-за роста потребления и похолодания
depositphotos.com

На прошлой неделе стоимость газа на европейских хабах увеличились на 4,3%, что является рекордным показателем за семь месяцев, сообщает Украинская энергетическая биржа.  

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Отмечается, что рост цен на газ на европейском рынке обусловлен прогнозами похолодания в начале декабря, а также перебоями в поставках из Норвегии из-за внеплановых отключений на некоторых месторождениях.

Кроме того, одной из главных причин подорожания называется то, что Европа увеличила потребление газа на 20% по сравнению с прошлым годом. Потребление газа увеличилось, особенно в производстве электроэнергии. Выработка электроэнергии на газовом топливе стала более конкурентоспособной.

“Хранилища газа в 2019 году в ЕС были заполнении на 73% от всего объема, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Это было запланировано ЕС, так как между Украиной и Россией в 2019 году истекает срок контракта ГТС, и остается открытый вопрос о продлении нового контракта на транспортировку газа европейским потребителям, тарифов на транзит газа и объемов“, - говорится в сообщении УЭБ.

Аналитики отмечают, что, прогнозируя ожидаемую стоимость газа, участники торгов на УЭБ всегда ориентируются на тенденции на европейских хабах и ожидании внутреннего рынка.

“Первая неделя декабря начинается со снижения цен на хабах до уровня начала предыдущей недели, поэтому на внутреннем рынке мы ожидаем стабилизации цен“, - отметили в УЭБ.

Напомним, Нацбанк объяснил, почему дорожает газ.

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Теги: Украина, Европа, газ, зима, цена на газ, тарифы на газ
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Комментариев (4)
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рома крым  (аноним)  03.12.2019, 13:35
Оценка:  0
рома крым
А как бы Украина накопычила запасов газа на 3 года! Чого лякаться?
гость  (аноним)  03.12.2019, 13:34
Оценка:  0
гость
Это типа к тому, что и нас, в Украине подорожает? Так в той же западной Европе з/п и пенсии примерно в 50 раз выше.
гость  (аноним)  03.12.2019, 13:22
Оценка:  +2
гость
А говорили что Россия по продажам газа в убытке, ах да, силу сибири пустили - теперь триллион кубов реализации обеспечено. Ну что ж,не плохо!
гость  (аноним)  03.12.2019, 13:19
Оценка:  0
гость
ОЙ ПЛЯ! Неуж Газпром свое отобьет?! А може и укрогтс такими темпами свою толику отгрызет?
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