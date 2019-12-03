IKEA перенесла открытие магазина в Киеве

Сначала планируют запустить продажи онлайн.

Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года. Об этом в IKEA сообщили в комментарии НВ.

“Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции“, — говорят в компании.

В компании добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Решение о том, что пора выходить на украинский рынок, IKEA приняла в сентябре 2017 года.

Напомним, стало известно, что украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках.

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