Каким будет курс доллара в декабре — эксперт

Эксперты дают несколько прогнозов.

Сегодня гривна торгуется возле своих многолетних минимумов на уровне 24 гривен за доллар. В некоторых обменниках за доллар просят уже и меньше 24. Об этом сообщает Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

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Эксперт оценил, что перспективы гривны сегодня являются положительными. Это Максим Пархоменко связывает с проделанной работой Минфина по изменению структуры нашего долга. Именно это, по мнению эксперта, позволяет наращивать обороты гривне, при этом снижая национальные риски, за счет чего и растет наш государственный рейтинг.

“На ближайший период с учетом тенденций спроса на гривну, которые формируют нерезиденты, есть возможность снижения курса доллара к гривне до отметки в 23. Данная динамика сформирована за счет выхода Украины на рынки капитала. На сейчас активно продвигается продажа наших долговых бумаг, которые номинированы в гривну, что и позволяет нам активными темпами улучшать позиции национальной валюты. С начала этого года многие крупные украинские компании произвели эмиссию новых выпусков своих долговых бумаг или рефинансировали старые. Выход на рынки капитала позволил сформировать приток средств в нашу страну и усилить позиции нашей экономики“, - отметил эксперт.

Также аналитик рассказал, что будет с государственным долгом Украины в следующем году и как это повлияет на гривну.

“У правительства планы по работе с нашим долгом на следующий год еще более обширные. В 2020 планируется привлечь порядка 12 млрд долларов, из которых в гривну будет номинировано порядка 8-9 млрд долларов новых долгов. В этом году спрос на украинский долг оценивается в размере 6 млрд долларов. Исходя из этих цифр, спрос на гривну будет высоким, что будет позволять ей укрепиться к более низким значениям в следующем году.“, - утверждает эксперт.

Но есть некоторые моменты, которые могут оказать влияние на курс уже в этом месяце. Сейчас не ясна позиция МВФ.

“При реализации программы и получения транша мы сможем легко пройти период выплат по внешнему долгу. Также, с поддержкой МВФ, снизятся риски по нашей стране - это позволит крайне легко снизить стоимость займов на внешних рынках. Решение относительно будущей программы, ее условий мы сможем узнать в конце декабря и именно оно окажет влияние на курс гривны в будущем“, - говорит аналитик.

Не ясной остается ситуация с контрактом на транзит российского газа через Украину. Если контракт подписан не будет или правительство решит уменьшить объем транспортировки газа, то это существенно снизит доход в бюджет страны. А это, по мнению эксперта, повлияет и на динамику гривны.

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Если же эти риски будут устранены, то гривна и дальше будет укрепляться и сможет прийти у показателям на уровне в 23.50. В то же время, при обратном сценарии гривна имеет шансы к концу текущего года прийти к уровню в 25.00 гривен за доллар.

Напомним, банкиры ждут дальнейшее укрепление гривны.

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