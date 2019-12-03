Коболев не собирается уходить из Нафтогаза

Председатель компании заявил о продолжении работы в руководстве Нафтогаза.

Председатель НАК “Нафтогаз“ Украины Андрей Коболев заявил о намерении продолжить работу в руководстве компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“С момента моего назначения на должность главы “Нафтогаза“ я привык к регулярному процессу моего “снятия“. Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла. Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие от малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с “Нафтогазом“. Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности”, - написал он.

Коболев также подчеркнул, что любит свою работу, несмотря на потерю некоторых друзей из-за нее.

Вместе с тем Коболев подчеркнул, что любит свою работу, хотя она и стоила ему много, включая потерю нескольких друзей.

“Я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали“, - резюмировал глава “Нафтогаза“.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сменят руководство энергопредприятий.

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