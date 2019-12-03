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Правительство Яценюка было более эффективным, чем нынешнее

Комментариев: 3
Эффективность деятельности нового правительства оказалась вдвое ниже.
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Эффективность деятельности правительства Арсения Яценюка оказалась вдвое выше, чем действующего Кабинета Министров. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

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Комитет проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

“Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%“, - сообщили в КИУ.

Правительство Яценюка в первые три месяца работы подало 65 законопроектов (из них 17 были приняты) на рассмотрение парламентариев, нынешнее правительство — 63 проекта (приняли лишь 9, 2 планирует подписать президент).

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При этом в документе отмечается, что законодательная производительность работы правительства Яценюка была вдвое выше.

Напомним, в Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса.

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Теги: Кабмин, правительство, эффективность работы
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Комментариев (3)
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ParisMA    03.12.2019, 15:02
Оценка:  -1
ParisMA
Йобанное О)(уевшее Пе*д*рило -Кулявлоба ! а сравнительно с правительством Азарова, твоё, с*у*ч*ь*к*а йобанная ,на каком уровне!? Чепушило сраномордое!
fov    03.12.2019, 14:51
Оценка:  -1
fov
а я все думаю, кто же это финансирует все эти вбросы информации?
Сеня, не пали контору!
гость  (аноним)  03.12.2019, 14:39
Оценка:  -1
гость
Меньше километров стены с Рашей построило, чи шо?!
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