Правительство Яценюка было более эффективным, чем нынешнее
Эффективность деятельности правительства Арсения Яценюка оказалась вдвое выше, чем действующего Кабинета Министров. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.
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Комитет проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.
“Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%“, - сообщили в КИУ.
Правительство Яценюка в первые три месяца работы подало 65 законопроектов (из них 17 были приняты) на рассмотрение парламентариев, нынешнее правительство — 63 проекта (приняли лишь 9, 2 планирует подписать президент).
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При этом в документе отмечается, что законодательная производительность работы правительства Яценюка была вдвое выше.
Напомним, в Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса.
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