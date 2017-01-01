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Милованов проводит брифинг: Обсуждают проблемы и грядущие реформы - трансляция

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Чиновник рассказывает о нововведениях и решениях текущих проблем.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Министр развития экономики Тимофей Милованов проводит брифинг, на котором рассказывает о внедрении реформ в Украине, а также о нынешних проблемах в стране.

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Министр прокомментировал укрепление гривны. Он заявил, что такой процесс может проходить в стране, которая стабилизирует свою экономику.

Также Милованов прокомментировал рост цен в Украине, заявив, что цена отдельных продуктов выросла в два раза, на другие наоборот — упала. Чиновник считает, что такую статистику мы наблюдаем каждый год.

Комментируя рост зарплат в Украине, Милованов сказал, что с учетом инфляции, зарплаты в Украине выросли на 9,5%.

Безработица в Украине, по словам министра, составляет около 8% - 1,5 млн украинцев ищут сегодня работу. Милованов считает, что это довольно высокий показатель.

Напомним, Милованов рассказал, где в Украине наивысший уровень занятости.

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Теги: Миэкономразвития, Милованов
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