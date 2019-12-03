Соглашение гарантирует работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе .

Украина и РФ продлили договор на транзит нефти до 2030 года facebook.com/ukrtransnafta

Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты во вторник, 3 декабря.

“3 декабря 2019 года “Укртранснафта“ и “Транснефть“ заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года“, - сказано в сообщении.



Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО Укртранснафта НАК Нафтогаз Украины от 27 ноября 2019 года. Читай также: Легендарная нефть исчезнет в 2020 году Подписи на документе поставили генеральный директор Укртранснафты Николай Гавриленко и вице-президент Транснефти Сергей Андронов в рамках Международной конференции Энергетика в 21 веке в хорватском Загребе.

Стоит отметить, что базовые принципы сотрудничества между Укртранснафтой и Транснефтью остались без изменений.

Напомним, в ОПЕК решили продлить сделку по добыче нефти.

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