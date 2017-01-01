Зеленский подписал дорожный закон: Какие будут изменения

Теперь развитие автодорог будет контролировать Кабмин.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, принятый Верховной Радой в целом 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Стоит отметить, что новый документ отменяет согласование с комитетом парламента по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автодорог.

Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения утверждать теперь будет Кабмин. Это означает, что планировать работы по по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту будет правительство

Кроме того, согласно документу, госбюджет должен предоставить субвенцию местным бюджетам на финансирование проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.

Напомним, Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло.

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