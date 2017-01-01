Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подписал дорожный закон: Какие будут изменения

Комментариев: 0
Теперь развитие автодорог будет контролировать Кабмин.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, принятый Верховной Радой в целом 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Сколько потратил Зеленский на официальные визиты

Стоит отметить, что новый документ отменяет согласование с комитетом парламента по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автодорог.

Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения утверждать теперь будет Кабмин. Это означает, что планировать работы по по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту будет правительство

Кроме того, согласно документу, госбюджет должен предоставить субвенцию местным бюджетам на финансирование проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.

Напомним, Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, закон, Дороги, ремонт дорог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь