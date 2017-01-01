Какими будут цены на топливо в Украине в ближайшее время
Переходная неделя с осени на зиму внесла оживление в установившиеся за ноябрь тренды на рынке топлива. Но цены пока стабильны, пишет Сегодня.
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Эксперты считают, что на этой неделе цены на топливо в Украине, кроме автогаза, не вырастут.
“Никаких существенных изменений оптовых цен и курса гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому цены на бензин и дизтопливо не изменились и пока не изменятся. Что касается автогаза, то розничные цены продолжают реагировать на 10% рост цен в оптовом сегменте в середине ноября, поэтому следует ожидать дальнейшего повышения“, – отметил директор Консалтинговой группы “А-95“ Сергей Куюн.
По прогнозам эксперта, средняя цена автогаза может повыситься до 12,6-12,8 грн/л, или еще на 45-55 коп/л.
Замдиректора научно-технического центра “Психея“ Геннадий Рябцев также говорит о стабильности цен на топливо на наступившей неделе, несмотря на то, что на мировых рынках начала дорожать нефть.
Напомним, газ в Европе дорожает рекордными темпами.
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