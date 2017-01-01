Банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам

Учреждения должны открыто указывать все нюансы, а также прописать на сайте полную стоимость всех услуг.

В НБУ отметили, что банки должны самостоятельно выявлять и исправлять нарушения depositphotos.com

Национальный банк Украины принял новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Цель новых требований к раскрытию информации - обеспечить полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей“, - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что банки должны самостоятельно выявлять и исправлять нарушения. На это НБУ дает банкам 6 месяцев.

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В регуляторе отметили, что все банки через три месяца должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате. Должна быть указана полная стоимость услуг (в том числе и все комиссии).

Также должны опубликовать информацию о периодичность погашения кредита, условия досрочного возвращения, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

“Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков“, - подчеркнули в Нацбанке.

Управление защиты потребителей финансовых услуг Национального банка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов.

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Если банки не выполнят новые требования НБУ, то на них будет наложен штраф, в размере от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Через шесть месяцев на веб-сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Напомним, НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени.

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