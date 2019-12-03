Три простых правила, чтобы сделать сотрудников счастливыми

60% работников в мире не чувствуют себя счастливыми на работе.

На самом деле, сотрудникам нужно не так много для того, чтобы работа приносила им удовлетворение. Но, к сожалению, в мире большинство работников несчастны — около 60%. И лишь 40% могут утверждать, что работа им действительно нравится. Такие данные приводит генеральный директор Great Place to Work - международной исследовательской и аналитической компании - Майкл С. Буш на основании многолетних опросов руководителей, полицейских, водителей грузовиков, поваров, инженеров и других специалистов. Об этом пишет Delo.ua

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В основном, организации со счастливыми сотрудниками отличаются тем, что работники там имеют в два-три раза выше зарплаты, чем в других фирмах. Текучесть кадров в таких организациях намного ниже, чем в тех, где сотрудники несчастливы.

Чтобы работники были довольны, достаточно лишь трех пунктов.

№1. Доверие и уважение.

Хороший пример в этом показывает сеть отелей Four Seasons. В этой компании есть одно правило “Делай то, что считаешь правильным при обслуживании клиента“. Позволяя своим сотрудникам делать то, что они считают правильным, вы делаете их счастливее. Это одна из причин, почему сервис в этих отелях — один из лучших в мире. Важно давать сотруднику быть самостоятельном, разрешать принимать решения, а не порабощать. Порабощенный человек не сможет быть счастливым на работе. И, скорее всего, долго он в такой компании не продержится.

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№2. Справедливость.

Люди жаждут равного отношения — независимо от их должности, стажа, возраста, опыта или категории — по сравнению с кем-то другим. Поэтому справедливое отношение ко всем — это залог успешной команды, а значит — и успешной компании.

№3. Умение слушать.

Сотрудники должны быть услышанными. Многие приходят на работу с энтузиазмом и азартом, а увольняются выгоревшими. Это может происходить из-за того, что идеи человека никогда не берут во внимание, у работника пропадает мотивация и уверенность в своих возможностях и силах.

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