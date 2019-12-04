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Курс валют на 4 декабря: гривна рекордно укрепилась

Комментариев: 5
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на одну копейку – до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке также поднялся на одну копейку – до 23,94 гривен за доллар.
Нацбанк снова укрепил гривну
Нацбанк снова укрепил гривну
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, укрепил курс гривны почти на две копейки – до 23,93 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 3 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря – 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) – 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2393,9216 гривны (-1,8138);

– 100 евро – 2650,3106 гривны (+9,4915).

Во второй рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке вырос на одну копейку – до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке также поднялся на одну копейку – до 23,94 гривен за доллар.

Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 10:33
Оценка:  +1
гость
Исходя из того что гривна с весны укрепилась на 15%,то горючка должна бы подешеветь % на 10. Что-то не заметно...В прочем как и другие импортные товары, особенно продукты.
BROKER666    04.12.2019, 10:37
Оценка:  +1
BROKER666
коммерсы не могут заранее спрогнозировать курс (вдруг он после НГ скакнёт выше чем тот по которому они приобретали товар) поэтому и не снижают цены... к тому же начался отопительный сезон...
BROKER666    04.12.2019, 10:39
Оценка:  +1
BROKER666
в июне курс был 26,5... и ты думаешь что коммерс которые закупали товар в июне, будут продавать тебе сейчас по 23,9?
BROKER666    04.12.2019, 10:41
Оценка:  +1
BROKER666
или ты думаешь что сегодняшний бензин на азс был сделан из купленной вчера нефти?
Пролисок    04.12.2019, 10:54
Оценка:  0
Пролисок
Ничего не подешевело.
BROKER666    04.12.2019, 10:17
Оценка:  +3
BROKER666
ипанутым нет покоя... потом жалуются на отрицательное сальдо внешней торговли...
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