Курс валют на 4 декабря: гривна рекордно укрепилась

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на одну копейку – до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке также поднялся на одну копейку – до 23,94 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, укрепил курс гривны почти на две копейки – до 23,93 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 3 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря – 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) – 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2393,9216 гривны (-1,8138);

– 100 евро – 2650,3106 гривны (+9,4915).

Во второй рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке вырос на одну копейку – до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке также поднялся на одну копейку – до 23,94 гривен за доллар.

Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.



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