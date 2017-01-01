Выплаты больничных и декретных возобновили

Фонд соцстрахования выплатил больничных 538,9 млн гривен, а пособий по беременности и родам 241 млн.

Фонд социального страхования Украины с начала декабря профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ФССУ.

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Так, из них на выплату больничных - 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - 241 млн гривен и пособий на погребение - 2,3 млн гривен.

Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Напомним, стало известно, сколько будут платить переселенцам в следующем году.



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