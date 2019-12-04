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Минфин продал гособлигаций на пять миллиардов

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Украина впервые продала государственные долларовые облигации за менее чем 4% годовых, сообщил Минфин.
Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
пресс-служба НБУ

Во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа 3 декабря Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 4,65 млрд грн (в гривневом эквиваленте). В частности, продали ОВГЗ в долларах, ставки по которым снизили ниже 4% годовых.
Соответствующие результаты аукциона появились на сайте Минфина.

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Долларовых облигаций Минфин продал на эквивалент 18,82 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим ценным бумагам составила 3,88% годовых.

“Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%. Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона составила 3,88%“, - сообщили в пресс-службе Минфина по итогам аукциона.

Кроме этого государство продало облигации в гривнах на 3 месяца и 3 года.

“Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила падать. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 13,06%, а 3-летних - 12,38%“, - отмечают в Минфине.

Напомним, Кабмин будет платить учителям по новой схеме.

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Теги: Украина, Минфин, облигация, гособлигация, аукцион.
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