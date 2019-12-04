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Германия ответит на санкции против Nord Stream 2

Комментариев: 3
В Бундестаге пообещали ответить на американские санкции США против российского газопровода.
Значительная часть Северного потока-2 уже построена
Значительная часть Северного потока-2 уже построена
nord-stream2.com

Германия примет ответные меры, если США введут санкции против Северного потока-2. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости.

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По его словам, “американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику“.

Депутат подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, “абсолютно недопустимы“.

“Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах“, – заявил Эрнст.

Он отметил, что в качестве ответа можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Напомним, Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2.

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Теги: Германия, Северный поток, санкции, российский газ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 12:29
Оценка:  0
гость
О СЕБЕ НАДО ДУМАТЬ, А НЕ О СТАДНОСТИ САНКЦИЙ!
гость  (аноним)  04.12.2019, 12:13
Оценка:  0
гость
про нерабов не забудьте, там им хоть ченибудь чтоб перепало, а то сдохнут же с голодухи
гость  (аноним)  04.12.2019, 12:02
Оценка:  0
гость
Ну за этими не заржавеет... Еще и СПГ с Ямала закупать станут.
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