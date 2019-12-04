Германия ответит на санкции против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если США введут санкции против Северного потока-2. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости.
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По его словам, “американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику“.
Депутат подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, “абсолютно недопустимы“.
“Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах“, – заявил Эрнст.
Он отметил, что в качестве ответа можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.
Напомним, Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2.
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