Германия ответит на санкции против Nord Stream 2

В Бундестаге пообещали ответить на американские санкции США против российского газопровода.

Германия примет ответные меры, если США введут санкции против Северного потока-2. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости.

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По его словам, “американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику“.

Депутат подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, “абсолютно недопустимы“.

“Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах“, – заявил Эрнст.

Он отметил, что в качестве ответа можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Напомним, Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2.

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