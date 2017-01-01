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Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

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Bitcoin на отметке 7 137 долларов.
Курс биткоина
Курс биткоина
depositphotos.com

По состоянию на среду, 4 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 7,137,19 долларов.

По состоянию на вторник, 3 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 7,292,84 доллара.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.

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