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Увеличился разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине

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В основном, мужчины зарабатывают на 24% больше, чем женщины.
Мужчины зарабатывают больше, чем женщины
Мужчины зарабатывают больше, чем женщины
depositphotos.com

В Украине женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. При этом, разрыв в зарплате увеличивается. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

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Среднемесячная зарплата женщин в июле-сентябре текущего года составила 9348 грн, а мужчин – 12 350 грн, что на 24,3% больше.

Стоит отметить, что в III квартале по сравнению с I и II кварталами разрыв между заработными платами женщин и мужчин увеличился на 1,5% и 2,1% соответственно.

Среднемесячная зарплата женщин/мужчин (разница) в I квартале 2019 года (январь-март):

  • 8473 грн/10 968 грн (больше на 22,8%).

В II квартале 2019 года (апрель-июнь) среднемесячная зарплата женщин / мужчин (разница) составила:

  • 9210 грн/11 838 грн (больше на 22,2%).

Напомним, экономисты рассказали, стали ли украинцы богаче.

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Теги: зарплаты, Госстат, зарплаты украинцев
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