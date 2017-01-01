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Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса

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Чтобы получить кредит, нужно выполнить несколько условий.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент анонсировал новую государственную программу для всех украинцев, проживающих за рубежом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Владимир Зеленский утверждает, что первым этапом программы стану доступные кредиты для бизнеса.

“Запускаем новую государственную программу: для тех, кто хочет вернуться в Украину и для тех, кто собирается искать лучшей судьбы за рубежом”, – говорится в сообщении.

Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.

Главные цифры, которые предлагает Президент:

  • Сумма кредита – 1,5 миллиона гривен;

  • срок кредитования – 5 лет;

  • процентная ставка – 5%.

Кредиты на таких условиях (5%) будут предоставлять нынешним или будущим предпринимателям, которые предоставят минимум 2 рабочих места.

  • 7% – для действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн (который не создает новые рабочие места, но если нанимает нового работника – за каждого ставка будет снижаться на 0,5%).

  • 9% для тех, кто уже имеет бизнес, который имеет выручку 25-50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

Напомним, в Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса.

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Теги: кредиты для бизнеса, ФЛП, Зеленский
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