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Эксперты прогнозируют масштабное падение биткоина

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Биткоин может обесцениться в течение нескольких месяцев.
Эксперты прогнозируют масштабное падение биткоина
Эксперты прогнозируют масштабное падение биткоина
depositphotos.com

Курс биткоина в течение ближайших нескольких месяцев может упасть на 70% – до 2000 долларов. Такой прогноз дал аналитик Byzantine General, сообщает РБК.

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С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг. Он также назвал пересечение средних скользящих на месячном графике сигналом, говорящим в пользу снижения стоимости монеты. Эксперт добавил, что курс Bitcoin вышел за нижнюю из полос Боллинджера, что повышает вероятность его падения.

Аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал также убежден в скором падении криптовалюты. По его мнению, курс Bitcoin в скором времени опустится до 7000 долларов, а затем вероятно его падение до 6500.

Напомним, биткоин в падении побил майский рекорд.

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Теги: биткоин, падение биткоина, криптовалюта
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