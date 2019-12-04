Милованов рассказал об изменениях в трудовом законодательстве

В министерстве предлагают разрешить людям брать отпуск за свой счет на 30 дней, трудовой договор можно будет заключать лишь в письменной форме, а также разрешат дистанционную работу для сотрудников.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на брифинге рассказал о новшествах в трудовом законодательстве.

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В частности, министр предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

“Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали“, – сказал он.

Также Милованов рассказал, что в министерстве планируют разрешить дистанционную работу и гибкий график работы и ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

“Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, что является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов... Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок“, – сказал он.

Также Милованов добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

Кроме того, Милованов высказал предложение законодательно увеличить максимальный срок пребывания в отпуске за свой счет с 15 до 30 дней в год и не сокращать максимальное количество дней на больничном.

Напомним, в Украине сокращается количество безработных.

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