В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий.

В Украине почти на 400 грн выросли пенсии depositphotos.com

По состоянию на октябрь 2019 года средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 гривны - с начала года этот показатель вырос на 374 гривны или на 14,1%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

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В Пенсионном фонде утверждают, что по состоянию на октябрь 2019 года, в Украине живут 11,3 млн пенсионеров. За 10 месяцев 2019 года назначили 329 тысяч новых пенсий.

Всего на выплаты пенсий за 10 месяцев 2019 года государство направило 363,8 миллиарда гривен.

В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий facebook.com

Напомним, средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн.

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