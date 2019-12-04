В Украине почти на 400 грн выросли пенсии
В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий.
По состоянию на октябрь 2019 года средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 гривны - с начала года этот показатель вырос на 374 гривны или на 14,1%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.
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В Пенсионном фонде утверждают, что по состоянию на октябрь 2019 года, в Украине живут 11,3 млн пенсионеров. За 10 месяцев 2019 года назначили 329 тысяч новых пенсий.
Всего на выплаты пенсий за 10 месяцев 2019 года государство направило 363,8 миллиарда гривен.
Напомним, средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн.
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