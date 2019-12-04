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В Украине почти на 400 грн выросли пенсии

Комментариев: 2
В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий.
В Украине почти на 400 грн выросли пенсии
В Украине почти на 400 грн выросли пенсии
depositphotos.com

По состоянию на октябрь 2019 года средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 гривны - с начала года этот показатель вырос на 374 гривны или на 14,1%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

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В Пенсионном фонде утверждают, что по состоянию на октябрь 2019 года, в Украине живут 11,3 млн пенсионеров. За 10 месяцев 2019 года назначили 329 тысяч новых пенсий.

Всего на выплаты пенсий за 10 месяцев 2019 года государство направило 363,8 миллиарда гривен.

В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий
В этом году страна выделила 363,8 миллиарда гривен на выплату пенсий
facebook.com

Напомним, средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн.

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Теги: Пенсионный фонд, пенсии, выплаты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 13:44
Оценка:  +2
гость
Иоппаная статистика с этой средней температурой по больнице! Моему папе в том году пенсия была 2630 гр. а сейчас 2780. А цены на коммуналку и продукты выросли на 20-30%!
Пролисок    04.12.2019, 13:24
Оценка:  +3
Пролисок
А минимальная,она обычно у ИНВАЛИДОВ,которые серьёзно заболели в молодом возрасте,на гривен 70 поднимется.Благодетели!
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