Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев

Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что наибольшее количество украинцев работает в сфере торговли - 3,65 миллиона человек. Об этом он написал в Facebook.

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Министр подчеркнул, что в сельском (а также лесном и рыбном) хозяйствах занято 2,93 миллиона украинцев, в промышленности - 2,42 миллиона.

“Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек“, - добавил Милованов.

Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации facebook.com

Напомним, Милованов рассказал, где в Украине наивысший уровень занятости.

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