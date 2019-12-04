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НБУ прогнозирует снижение инфляции

Комментариев: 1
Инфляция до конца 2019 года может снизиться до 6%.
НБУ прогнозирует снижение инфляции
НБУ прогнозирует снижение инфляции
depositphotos.com

Инфляция в Украине до конца 2019 года может снизиться до 6%, по сравнению с 9,8% в 2018 году. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. До конца года ожидаем инфляцию около 6% - это несколько выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции“, - сказал Чурий.

Также чиновник отметил, что в следующем году инфляция будет находиться в пределах этого коридора.

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По его словам, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% до конца 2021 года.

Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.

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Теги: НБУ, инфляция, финансовый прогноз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 14:54
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гость
С этим искусственно заниженным долларом экспортеры продукции много теряют, так что отыграются на внутреннем рынке. Вряд ли инфляцию удержат.А если прекратится транзит российского газа - вообще белый пушной зверек наступит!
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