Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, когда депутаты рассмотрят закон об открытии рынка земли

Комментариев: 1
Следующая пленарная неделя станет решающей.
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе
depositphotos.com

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе - 17-20 декабря. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, пишет Укринформ.

“Рынок земли будет на следующей пленарной неделе“, - сказал Арахамия.

Стоит отметить, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: рынок земли, Арахамия, мораторий на продажу земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Пролисок    04.12.2019, 17:00
Оценка:  0
Пролисок
Избирали их,чтобы они неприятки делали всем порошенкам,а они -украинскому народу без перерыва хреначят.Народ глазами хлопать не успевает))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь