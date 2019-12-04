Стало известно, когда депутаты рассмотрят закон об открытии рынка земли

Следующая пленарная неделя станет решающей.

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе depositphotos.com

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе - 17-20 декабря. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, пишет Укринформ.

“Рынок земли будет на следующей пленарной неделе“, - сказал Арахамия.

Стоит отметить, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.



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