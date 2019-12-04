Стало известно, когда депутаты рассмотрят закон об открытии рынка земли
Следующая пленарная неделя станет решающей.
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе - 17-20 декабря. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, пишет Укринформ.
“Рынок земли будет на следующей пленарной неделе“, - сказал Арахамия.
Стоит отметить, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.
Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.
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