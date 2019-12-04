Когда банки запретят возвращать бывшим владельцам

Законопроект уже согласован с МВФ.

Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года depositphotos.com

Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте. Об этом сообщил чиновник в Кабмине, пишет Экономическая правда.

Читай также: Порошенко продал сыну долю в банке МИБ

Стоит отметить, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.

Чиновник сообщил, что проект согласован с МВФ

“В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным“, - подчеркнул источник в правительстве.

Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram