Когда банки запретят возвращать бывшим владельцам
Законопроект уже согласован с МВФ.
Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте. Об этом сообщил чиновник в Кабмине, пишет Экономическая правда.
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Стоит отметить, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.
Чиновник сообщил, что проект согласован с МВФ
“В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным“, - подчеркнул источник в правительстве.
Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.
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