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Когда банки запретят возвращать бывшим владельцам

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Законопроект уже согласован с МВФ.
Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года
Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года
depositphotos.com

Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте. Об этом сообщил чиновник в Кабмине, пишет Экономическая правда.

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Стоит отметить, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.

Чиновник сообщил, что проект согласован с МВФ

“В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным“, - подчеркнул источник в правительстве.

Напомним, банки обязали предоставлять полную информацию по кредитам.

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Теги: Кабмин, МВФ, законопроект, банки
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Пролисок    04.12.2019, 17:05
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Пролисок
А в чём проблема ,почему нельзя возвращать? А если силой отняли,или обманом,или шантажом?
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