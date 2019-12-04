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Укрпочта будет обеспечивать доставку пенсий и субсидий в 2020 году

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Свыше 4 млн украинцев получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту.
Свыше 4 млн украинцев получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту
Свыше 4 млн украинцев получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту
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Укрпочта будет обеспечивать доставку пенсий и субсидий в 2020 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

“Свыше 4 млн украинцев, в частности, свыше 800 тысяч людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту. Благодаря сегодняшнему решению правительства, Укрпочта обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году“, - написал Криклий.

Чиновник также рассказал, что правительство установило новый тариф на услугу Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий.

“Действующие тарифы не менялись в течение 15 лет и на сегодняшний день не обеспечивают покрытие фактических расходов АО “Укрпочта“ за предоставление услуги. Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности, в сельской местности, где проживает свыше 15 млн украинцев“, - объясняет министр.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%.

Напомним, в Украине почти на 400 грн выросли пенсии.

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Теги: Укрпочта, Криклий, пенсии
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О и пейсатому гуководителю нашли пгименение.
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