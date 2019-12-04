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Кабмин продлил санкции против российских товаров

Комментариев: 4
Санкции будут действовать еще год.
Кабмин продлил санкции против российских товаров
Кабмин продлил санкции против российских товаров
facebook.com

Кабинет Министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

“Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ“, – написал он.

Стоит отметить, что Кабмин 15 мая 2019 года принял постановление №535 о введении ответных санкций в отношении российских товаров, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России.

Напомним, стало известно, в каких случаях у украинцев будут отбирать льготы.

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Теги: Кабмин, санкции, Украина и Россия
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  04.12.2019, 18:37
Оценка:  0
гость
И какого хера продлевать, когда можно полностью закрыть рынок Украины для кацапского говна!
гость  (аноним)  04.12.2019, 18:34
Оценка:  0
гость
СВОБОДУ РАМИЛЮ ШАМСУТДИНОВУ!!!
гость  (аноним)  04.12.2019, 18:32
Оценка:  0
гость
Ихмо, последние годы показали - УКРАИНА самодостаточна!
УКРАИНА спокойно и быстро может переориентировать свою промышленность на работу с Западом (пример - Польша). Кацапстан нам накуй не нужен
гость  (аноним)  04.12.2019, 18:25
Оценка:  0
гость
ЧТО-ЗА КУЙНЯ?
НАДО НЕ ПРОДЛЕВАТЬ, МАТЬ ВАШУ, А ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИТЬ, НАВСЕГДА!
УКРАИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ВСЕМ, ЧТО НУЖНО! ЕСЛИ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ, ЕСТЬ ЕВРОПА И США
гость  (аноним)  04.12.2019, 18:25
Оценка:  0
гость
на ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РФ, чучело ты это серьезно??? Мудило тупое очередное запудривание мозга
гость  (аноним)  04.12.2019, 18:14
Оценка:  0
гость
На прилавках всех супермаркетов Украины спокойно продаётся зубная паста и мыло детское производства фашистской педерастии. Шо делать?
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