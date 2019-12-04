Кабмин продлил санкции против российских товаров
Санкции будут действовать еще год.
Кабинет Министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
“Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ“, – написал он.
Стоит отметить, что Кабмин 15 мая 2019 года принял постановление №535 о введении ответных санкций в отношении российских товаров, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России.
Напомним, стало известно, в каких случаях у украинцев будут отбирать льготы.
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